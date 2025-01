Mobiles Kino und französischer Filmabend am Freitag

Das Kulturamt Ditzingen präsentiert in Kooperation mit dem mobilen Kino Ludwigsburg einen französischen Filmabend am Freitag und zeigt darüber hinaus an beiden Tagen aktuelle Kinofilme für Groß und Klein im Bürgersaal des Rathauses Ditzingen. Am Freitagabend dürfen Sie sich auf einen Film im französischen Originalton mit deutschem Untertitel freuen.

Bei Redaktionsschluss stand das Kinoprogramm noch nicht fest. Sobald die Filme von unserem Kinoexperten ausgesucht sind, informieren wir Sie über das Programm und die Startzeiten im Ditzinger Anzeiger und auf der städtischen Homepage unter www.ditzingen.de.

Kartenreservierung direkt bei moki.ludwigsburg@gmx.de