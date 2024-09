Mobiles Kino

Das Mobile Kino gastiert nach längerer Pause wieder in der Stadthalle Möckmühl: am Samstag, 19.Oktober gibt es die schönsten Filme der letzten Monate zu sehen.

Der erste Film beginnt um 14.30 Uhr: die Animationsfortsetzung mit den Minions „Ich – Einfach unverbesserlich 4“.

Filmlänge: 94 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 8 Jahren

Vom Superschurken zum Vorstadt-Familienvater? Kann passieren, wenn man Gru heißt, auf dem Klassentreffen seinen Erzfeind trifft, die Dinge eskalieren und man untertauchen muss. Als aber Baby Gru Junior entführt wird, war es das mit Ruhe und Frieden. Gru und seine Familie machen sich auf zu einer irrwitzigen Rettungsaktion. Mit dabei die Minions, diesmal noch chaotischer, denn ein Superserum hat fünf von ihnen zu Mega Minions mit besonderen Fähigkeiten gemacht!

Um 16.15 Uhr kommt noch ein Animationsfilm „Alles steht Kopf 2“.

Filmlänge: 96 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 8 Jahren

Wir kehren zurück in den Kopf des nun frischgebackenen Teenagers Riley – genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Hauptquartier plötzlich abgerissen wird, um Platz für etwas völlig Unerwartetes zu schaffen: neue Emotionen! Freude, Kummer, Wut, Angst und Ekel, die seit langem erfolgreich Rileys Kopf managen, sind sich nicht sicher, was sie fühlen sollen, als Zweifel auftaucht. Und es sieht so aus, als ob sie nicht die einzige Neue ist!

Danach gibt es um 18.00 Uhr den großen und überraschenden Erfolg „Nur noch ein einziges Mal“.

Filmlänge: 130 Min., FSK: ab 12 Jahren

Der Film erzählt die mitreißende Geschichte von Lily Bloom , einer Frau, die ihre traumatische Kindheit hinter sich lassen will, um in Boston ein neues Leben zu beginnen. Dort möchte sie ihren lebenslangen Traum verwirklichen und ihr eigenes Geschäft eröffnen. Bei einer zufälligen Begegnung mit dem charmanten Neurochirurgen Ryle Kincaid fliegen zwischen den beiden sofort die Funken und sie fühlen eine tiefe Verbindung. Doch als sie sich Hals über Kopf ineinander verlieben, bemerkt Lily Seiten an Ryle, die sie an die Beziehung ihrer Eltern erinnern.

Und zum Schluss läuft um 20.30 Uhr der wunderbare Film über die Wendezeit „Zwei zu Eins“

Filmlänge: 115 Min., FSK: ab 12 Jahren

Halberstadt im Sommer 1990. Maren, Robert und Volker kennen und lieben sich seit ihrer Kindheit. Eher zufällig finden sie in einem alten Schacht die Millionen der DDR, die dort eingelagert wurden, um zu verrotten.

Die drei schmuggeln Rucksäcke voll Geld heraus. Gemeinsam mit ihren Freunden und Nachbarn entwickeln sie ein ausgeklügeltes System, um das inzwischen wertlose Geld in Waren zu tauschen und den anrauschenden Westlern und ihrem Kapitalismus ein Schnippchen zu schlagen. Denn wenn man jetzt ein bisschen schlau ist, kann dieser Sommer nicht nur ein großes Abenteuer, sondern auch der endgültige Wendepunkt im Leben sein.

Ein humorvolles Abenteuer in einer Zeit, in der alles möglich schien. Dabei geht es um Geld und Gerechtigkeit – und um das, was wirklich zählt im Leben: Freundschaft und Familie.