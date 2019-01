Mobilität und Stadtentwicklung der Zukunft - Vortrag, Podiumsdiskussion und allgemeine Diskussionsrunde

Die Katholische Erwachsenenbildung Bildungswerk Kreis Reutlingen e.V., der Reutlinger General-Anzeiger und die Kreissparkasse Reutlingen präsentieren in der Reihe "Die Welt der Mobilität verändert sich":

Vortrag, Podiumsdiskussion und allgemeine Diskussionsrunde zum Thema

"Mobilität und Stadtentwicklung der Zukunft"

Referent:

Dr. Claus Doll, Leiter des Bereichs Mobilität am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe und in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien für die EU-Kommission sowie die World Conference of Transport Research (WCTR)

Podium:

Erste Bürgermeisterin Ulrike Hotz, Stadt Reutlingen, Bernd Schott, Umwelt- und Klimaschutzbeauftragter der Stadt Tübingen und Dr. Claus Doll; Moderation: Prof. Dr. Herbert Müther, Universität Tübingen

Das Auto und andere Verkehrsmittel bieten uns allen ein hohes Maß an Flexibilität in Beruf und Freizeit. Der weltweite Warenaustausch ist inzwischen selbstverständlich. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass durch den damit verbundenen Verkehr das Klima global aber auch die Umwelt lokal massiv beeinträchtigt wird.

Besonders die technischen Perspektiven für eine nachhaltige Optimierung des Verkehrs werden diskutiert. An diesem Abend sollen die kommunalen, ökonomischen und sozialen Aspekte zukünftiger Mobilitäts- und Logistiksysteme im Vordergrund stehen. Welche Chancen ergeben sich z.B. für die Entwicklung der Infrastruktur in unseren Städten und Gemeinden?