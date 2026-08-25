Mobility Training- Beweglichkeit & Kraft für Hüfte und Wirbelsäule

In diesem ganzheitlichen Training verbinden wir dynamische Bewegungsfolgen, sanftes Dehnen und kräftigenden Elemente, um die Beweglichkeit von Hüfte und Wirbelsäule nachhaltig zu verbessern.

Freuen Sie sich auf gezielte Mobilisationübungen für mehr Gelenkbeweglichkeit, kräftigende Impulse für die Muskulatur rund um Hüfte und Rücken und alltagstauglichen Übungen, die Sie auch leicht zu Hause umsetzen können.

Das Training ist für jedes Alter und Fitnesslevel geeignet. Sie bestimmen Ihr Tempo und Ihre Intensität. Genieß im Anschluss eine wohltuende ayurvedische Suppe mit passendem Tee.