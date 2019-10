a mocábo Christmas – Weihnachtslieder mit der Leidenschaft des Gypsy-Swing!

Kombination von virtuosem Gitarrenspiel, Texte in verschiedenen Sprachen und karibische Rhythmen mit deutschen Weihnachtsliedern und amerikanischen Christmas Carols. So garantiert mocábo den Zuschauern auch in der Weihnachtszeit ein einzigartiges Konzerterlebnis voll südländischer Lebensfreude und magisch besinnlicher Momente. Die charismatische Stimme von Jutta Gückel und die Interpretation mit akustischen Gitarren, Kontrabass und Percussion erzeugen eine mitreißende und doch ganz intime Atmosphäre.