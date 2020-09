Wenn exklusive Mode und beeindruckende Kunst aufeinander treffen dann ist eine einzigartige Veranstaltung garantiert!

Am 10.10.2020 laden Sie Designerin Eglantina Frroku und Künstler Luciano Moral zu Moda y Arte ein!

Genießen Sie die handgefertigte Herbst Winter Kollektion 2020 von Eglantina Frroku aus feinsten biologischen Naturstoffen und edlen Designs bei einem Glas Sekt und spanischen Tapas.

Designerin Eglantina Frroku absolvierte ein Kunst- und Schauspielstudium an der Academy of Arts in Tirana und begeistert heute ihre Stammkunden mit bestickten Einzelstücken nach Maß.

Künstler Luciano Moral, der zweifach mit dem Preis der Pariser Kunstakademie, La Biennale, ausgezeichnet wurde stellt seine beeindruckenden Werke, die bereits in den USA, China, Spanien und Frankreich zu sehen waren, zu diesem besonderen Anlass aus.

Der passende Sound kommt von der europaweit bekannten DJane Alegra Cole, die bereits im Fußballstadion von Real Madrid und dem Shangri-La Hotel in Paris auflegen durfte!

Einlass nur mit vorheriger Anmeldung per E Mail unter Angabe des Namens und der Telefonnummer:

mail@eglantina-frroku.com