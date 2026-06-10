Mode (oder Altkleider?) mit Zukunft: Weg von der Wegwerfgesellschaft, hin zum Kreislauf

Unsere Kleidung hinterlässt Spuren – oft dort, wo wir sie nicht sehen (wollen). Wie kann eine Textilindustrie aussehen, die unseren Planeten schont, statt ihn zu belasten?

Angi Thummerer, Mitgründerin der wagner+thummerer gmbh, gibt uns Impulse zur Zukunft unserer Altkleider und zum Weg in eine echte zirkuläre Wirtschaft. Sie beleuchtet in einem Vortrag, warum das aktuelle lineare System „Produzieren-Nutzen-Wegwerfen“ scheitert und welche Lösungen uns wirklich weiterbringen. Sie erklärt, wie mechanisches Textilrecycling funktioniert und stellt das innovative „TURNS circular system“ vor. Ein besonderes Highlight ist die Gründerinnenstory eines Startups aus Ansbach, das zeigt, wie lokale Initiative Veränderungen anstoßen kann.

Im Anschluss an den Vortrag ist Raum für Fragen, Ideen und eine offene Diskussion.