Modell-Autorennen in der Georgii-Halle

Zu dieser sehr beliebten „LRP Offroad Challenge“ treffen sich viele Fans und Teilnehmer aus Süddeutschland und dem angrenzenden Ausland.
In der Georgii-Halle hat der Leonberger Modellbauclub dazu einen umfangreichen Renn-Parcours aufgebaut. Neben Schnellfahrstrecken sind Hindernisse und Steilwandkurven aufgebaut.
Gefahren wird ausschließlich mit elektrisch angetriebenen „Buggies“ im Maßstab 1:10.
Der Eintritt ist frei, die „Rennfahrer“ im Fahrerlager beantworten sehr gerne alle Fragen rund um dieses sehr schöne Hobby!
Die Veranstaltung verteilt sich an beiden Tagen folgendermaßen:
Samstag: freies Training: 11 – 13.30 Uhr
3 Vorläufe ab ca. 14 Uhr, danach folgen die Entscheidungsläufe
Sonntag: freies Training: 8 – 8.30 Uhr
2 Vorläufe ab ca. 9 Uhr, danach folgen die Entscheidungsläufe
Siegerehrung ca. 17 Uhr
Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Besucher ist gesorgt!