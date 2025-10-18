Modell-Autorennen in der Georgii-Halle

Zu dieser sehr beliebten „LRP Offroad Challenge“ treffen sich viele Fans und Teilnehmer aus Süddeutschland und dem angrenzenden Ausland.

In der Georgii-Halle hat der Leonberger Modellbauclub dazu einen umfangreichen Renn-Parcours aufgebaut. Neben Schnellfahrstrecken sind Hindernisse und Steilwandkurven aufgebaut.

Gefahren wird ausschließlich mit elektrisch angetriebenen „Buggies“ im Maßstab 1:10.

Der Eintritt ist frei, die „Rennfahrer“ im Fahrerlager beantworten sehr gerne alle Fragen rund um dieses sehr schöne Hobby!

Die Veranstaltung verteilt sich an beiden Tagen folgendermaßen:

Samstag: freies Training: 11 – 13.30 Uhr

3 Vorläufe ab ca. 14 Uhr, danach folgen die Entscheidungsläufe

Sonntag: freies Training: 8 – 8.30 Uhr

2 Vorläufe ab ca. 9 Uhr, danach folgen die Entscheidungsläufe

Siegerehrung ca. 17 Uhr

Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Besucher ist gesorgt!