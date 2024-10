24. Modellautobörse im Audi Forum Neckarsulm

Am So., 10.11.24, wird das Audi Forum Neckarsulm einmal mehr zum Treffpunkt für alle Modellautofans. An den Verkaufstischen gibt es Literatur, Pins und Modellautos aller Marken.

Am Sonntag, 10. November, wird das Audi Forum Neckarsulm einmal mehr zum Treffpunkt für alle Modellautofans: Audi Tradition und der Audi Modellautoclub Neckarsulm laden von 11 bis 16 Uhr zur 24. Audi Modellautobörse ein. Immer besonders begehrt ist bei den Besucherinnen und Besuchern das auf 444 Stück limitierte Sondermodell im Maßstab 1:87 – in Neckarsulm traditionell in der Farbe Türkis. In diesem Jahr ist es ein Audi quattro Spyder. Bei der Modellautobörse im Audi Forum Neckarsulm stehen Miniaturen von NSU- und Audi- Modellen im Mittelpunkt. Zusätzlich erwartet die Gäste eine vielfältige Auswahl an Sammlerobjekten. An den Verkaufstischen gibt es Literatur, Pins und Modellautos aller Marken. Aus der Audi Tradition-Kollektion sind Accessoires zum Sonderpreis erhältlich. Alle Besucherinnen und Besucher der Modellautobörse haben die Möglichkeit, sich die aktuelle Audi Tradition-Sonderausstellung „Ganz große Oper – 125 Jahre Horch “ im zweiten Obergeschoss anzusehen.