Modellbahntage 2025

Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder unsere Modellbahntage veranstalten zu dürfen.

Für unsere Mitglieder und Helfer ist es immer ein enormer Aufwand, doch der Zuspruch an Besucher zeigt uns, das es sich lohnt, das ganze Jahr über an neuen Anlagen und Verbesserungen zu basteln.

In diesem Jahr zeigen wir folgende Anlagen:

vereinseigene H0-Modulanalge mit 35 Segementen und H0e-Schmalspur

vereinseigene H0-Dreileiter-Winteranlage

große LGB-Anlage

Modellbahnflohmarkt

NEU: H0-Hafenanlage (im Bau)

NEU: N-Anlage (im Bau)

NEU: H0-Jugend-BW (im Bau)

Puppenstubenausstellung

Suchspiel für Kinder

Spielecke mit Holzeisenbahn

Spielecke mit LGB-Eisenbahn

Malecke für Kinder

und viele weiteren Attraktionen.