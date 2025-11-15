Modellbahntage 2025

bis

Prisma Freiberg am Neckar Marktplatz 22, 71691 Freiberg am Neckar

Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder unsere Modellbahntage veranstalten zu dürfen. 

Für unsere Mitglieder und Helfer ist es immer ein enormer Aufwand, doch der Zuspruch an Besucher zeigt uns, das es sich lohnt, das ganze Jahr über an neuen Anlagen und Verbesserungen zu basteln. 

  In diesem Jahr zeigen wir folgende Anlagen: 

  • vereinseigene H0-Modulanalge mit 35 Segementen und H0e-Schmalspur
  • vereinseigene H0-Dreileiter-Winteranlage
  • große LGB-Anlage
  • Modellbahnflohmarkt
  • NEU: H0-Hafenanlage (im Bau)
  • NEU: N-Anlage (im Bau)
  • NEU: H0-Jugend-BW (im Bau)
  • Puppenstubenausstellung
  • Suchspiel für Kinder
  • Spielecke mit Holzeisenbahn
  • Spielecke mit LGB-Eisenbahn
  • Malecke für Kinder

 und viele weiteren Attraktionen.

Info

Prisma Freiberg am Neckar Marktplatz 22, 71691 Freiberg am Neckar
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Modellbahntage 2025 - 2025-11-15 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Modellbahntage 2025 - 2025-11-15 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Modellbahntage 2025 - 2025-11-15 10:00:00 Outlook iCalendar - Modellbahntage 2025 - 2025-11-15 10:00:00 ical
bis
Google Kalender - Modellbahntage 2025 - 2025-11-16 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Modellbahntage 2025 - 2025-11-16 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Modellbahntage 2025 - 2025-11-16 10:00:00 Outlook iCalendar - Modellbahntage 2025 - 2025-11-16 10:00:00 ical

Tags