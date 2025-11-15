Modellbahntage 2025

Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder unsere Modellbahntage veranstalten zu dürfen.
Für unsere Mitglieder und Helfer ist es immer ein enormer Aufwand, doch der Zuspruch an Besucher zeigt uns, das es sich lohnt, das ganze Jahr über an neuen Anlagen und Verbesserungen zu basteln.
In diesem Jahr zeigen wir folgende Anlagen:
- vereinseigene H0-Modulanalge mit 35 Segementen und H0e-Schmalspur
- vereinseigene H0-Dreileiter-Winteranlage
- große LGB-Anlage
- Modellbahnflohmarkt
- NEU: H0-Hafenanlage (im Bau)
- NEU: N-Anlage (im Bau)
- NEU: H0-Jugend-BW (im Bau)
- Puppenstubenausstellung
- Suchspiel für Kinder
- Spielecke mit Holzeisenbahn
- Spielecke mit LGB-Eisenbahn
- Malecke für Kinder
und viele weiteren Attraktionen.
Info
Prisma Freiberg am Neckar Marktplatz 22, 71691 Freiberg am Neckar
