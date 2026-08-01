Modellbautreffen im Freibad

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Freibad Ulrichsheide Ulrichsheide, 74348 Lauffen am Neckar

Am 20.9.2026 findet zum 4 mal das Modelltreffen im Freibad statt.

Jeder ist Willkommen.

Info oder Anmeldung unter Modellboot-Lauffen@gmx.de.

Info

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Freibad Ulrichsheide Ulrichsheide, 74348 Lauffen am Neckar
Freizeit & Erholung
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