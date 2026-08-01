Modellbautreffen im Freibad

Am 20.9.2026 findet zum 4 mal das Modelltreffen im Freibad statt.
Jeder ist Willkommen.
Info oder Anmeldung unter Modellboot-Lauffen@gmx.de.
Info
Freibad Ulrichsheide Ulrichsheide, 74348 Lauffen am Neckar
Freizeit & Erholung
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Am 20.9.2026 findet zum 4 mal das Modelltreffen im Freibad statt.
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