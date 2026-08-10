Modelleisenbahn- und Spielzeugmarkt

Die Veranstaltung ist ein Eldorado für alle Modellspielzeug-Liebhaber und ein beliebter Treffpunkt zum Kaufen, Verkaufen und Fachsimpeln unter netten Leuten.

Neben einem riesigen Angebot an Modelleisenbahnen, Modellbahnzubehör, Modellautos, Figuren, Blechspielzeug, Spielzeug, Zubehör, Katalogen, Fachliteratur und vielem mehr gibt es auch eine Teststrecke vor Ort. Auf unseren Märkten erwarten euch private und gewerbliche Händler aus dem In- und Ausland mit wechselndem Angebot. Ihr möchtet eure eigene Sammlung in gute Hände geben und überlegt, selbst einen Verkaufstisch zu mieten? Wir helfen euch gerne. Für weitere Informationen und Beratung kontaktiert uns vorab oder sprecht uns am Veranstaltungstag einfach direkt an der Kasse an.

Infos, Beratung & Tischreservierung: 06268/95195 | info@bauder-spielzeugmaerkte.de

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Wir freuen uns auf euch!