Modelltraktorfahren beim Traktorwilli

Auf unserer Modellanlage bist du der Landwirt.

Du fährst selbst ferngesteuerte Traktoren mit angehängten Ackergeräten.

Transportiere Haselnüsse, Mais und Korkschrot von den Silos zur automatischen Sortieranlage.

Fahre mit deinem Traktor durch unser kleines Städtchen, doch aufgepasst, wenn der Zug kommt!

Dann heißt es anhalten oder Gas geben.

Dein landwirtschaftliches Abenteuer kann beginnen - spannend – realitätsnah – originalgetreu wie im richtigen Leben.

Die Teilnahme von Eltern ist möglich und erwünscht, Begleitpersonen haben freien Eintritt.