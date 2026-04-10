Modenschau traditioneller griechischer Trachten

Tradition, Vielfalt und Geschichte zum Ansehen.

Im Rahmen der Interkulturellen Woche Schorndorf 2026 lädt der Verein Rizes Mas – Hellenischer Kulturverein Schorndorf e.V. Sie herzlich zu einer besonderen Präsentation traditioneller griechischer Trachten ein.

Entdecken Sie die Vielfalt Griechenlands und erfahren Sie mehr über die Geschichte, die Bedeutung und die Besonderheiten der Trachten aus verschiedenen Regionen des Landes.

Rizes Mas freut sich darauf, Sie bei Ihrer Modenschau bei Kaffee und Kuchen im Martin Luther Haus begrüßen zu dürfen, um gemeinsam die griechische Kultur und Tradition zu erleben!