Call for Dancers - die Stoke-Boat-Promenaders laden zum Open House!

Lerne Modern American Square Dance kennen Square Dance ist pure Bewegungsfreude in Gemeinschaft und fordert und fördert gleichzeitig Koordinationsfähigkeit und Konzentration.

Die Choreographie wird ständig spontan durch den Caller neu entwickelt und „zugerufen“. So ist jeder Tanz neu und interessant. Um Square Dance anzufangen, braucht man weder tänzerische Vorkenntnisse noch Englischkenntnisse. Als Hobby begeistert es Jung und Alt, Familien, Paare, Singles und Kinder. Komm, tanz mit uns!