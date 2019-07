Für alle, die Freude an der Bewegung auf Musik haben und den neuen Tanzstil Modern Line Dance kennenlernen wollen, bietet der TSV Frickenhausen an drei Abenden einen Workshop in Modern Line Dance an. Egal ob als Single oder mit Partner, hier kann jeder mittanzen. Beim Modern Line Dance gibt es keine Paare, jeder tanzt für sich in einer Reihe, vor- oder nebeneinander. Tanzsporttrainerin Karin Deisinger vermittelt Schritte aus dem Welttanzprogramm der Standard- und Lateintänze sowie den Trend- und Partytänzen, die sich als Line Dance-Choreografie getanzt in allen vier Raumrichtungen ständig wiederholen. Neben der Fitness für Körper und Geist wird auch die Koordination im Raum trainiert. Der Workshop findet am Montag, 29.07. und 12.08. sowie am Donnerstag, 15.08.2019, jeweils von 19:00-20:00 Uhr statt.