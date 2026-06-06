Modern Line Dance

Kulturforum e.V. Metzingen Eisenbahnstraße 29, 72555 Metzingen

Ein Abend voller Rhythmus und Tanz mit den Tänzerinnen des TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. und dem TSV Frickenhausen 1893 e.V.

Herzlich eingeladen sind alle, die gerne tanzen und auch ohne Partner neue Moves kennen lernen wollen. Tanzsporttrainerin Karin Deisinger und ihre Tänzerinnen bieten den Gästen Mitmachtänze im Modern Line Dance an. Dabei werden verscheidene Tanzstile zur Musik aus vielen Kulturen und Ländern getanzt. Kommen Sie vorbei, tanzen Sie mit und erleben Sie einen unvergesslichen Tanzabend!

Info

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Sport & Bewegung
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