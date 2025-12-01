Modern Rock mit DJane Mo

Lust auf eine ordentliche Portion Modern Rock? Dann bist du dieses Wochenende genau richtig! DJane Mo steht an den Decks und bringt mit einer kraftvollen Mischung aus Alternative und NuMetal die Tanzfläche zum Beben – von den 90ern bis heute.

Ob fette Gitarrenriffs, treibende Beats oder Songs, die direkt ins Blut gehen – hier bleibt niemand stillstehen. Egal, ob du zu deinen alten Favoriten abgehst oder neue Tracks entdeckst, die Playlist hat für jeden Rockfan etwas zu bieten. Und weil die Nacht lang wird, gibt’s eine perfekte Mischung aus Klassikern, Geheimtipps und aktuellen Krachern.

Also schnapp dir deine Freunde, gönn dir ein kühles Getränk und sei bereit, wenn es ab 21 Uhr heißt: Abrocken!