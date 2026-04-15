Moderne Krebsbehandlung

Die Krebsbehandlung des 21. Jahrhunderts bleibt eine Herausforderung für Medizin und Wissenschaft. Sie entwickelt sich immer mehr zu einer individualisierten, auf die betroffene Person zugeschnittenen, Therapie. Neu entwickelte Medikamente und vielfältige Therapiemöglichkeiten führen zu einer Verbesserung der Lebensqualität sowie zu einer gestiegenen Heilungsrate. Der Referent bietet einen Überblick über die häufigsten Krebserkrankungen und deren aktuellen Therapiemöglichkeiten. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen. In Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).