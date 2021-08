Moderne Krebstherapie – verständlich erklärt

Für die Behandlung von Krebserkrankungen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher und neuer Möglichkeiten. Neben den bekannten Verfahren wie Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie gewinnen die sog. Immuntherapie und auch die Antikörper basierte Therapie an Bedeutung.

Bei der Immuntherapie geht es um Verfahren, die das körpereigene Immunsystem nutzen, um den Krebs zu bekämpfen. Antikörper basierte Therapien zeichnen sich durch einen besonders gezielten Angriffspunkt am Tumor aus. Passend wie ein Schlüssel zu seinem Schloss greifen die Antikörper speziell Tumorzellen an. Aber auch die klassische Chemotherapie konnte durch eine individualisierte Anwendung verbessert werden.

In seinem Vortrag „Die Behandlung von Krebserkrankungen – Therapieprinzipien verständlich erklärt“, am 7. September um 19:30 Uhr in der Wandelhalle erläutert Prof. Dr. Werner Heinz, Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 im Caritas-Krankenaus Bad Mergentheim, die verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Der Facharzt für Infektiologie, Hämatologie und Onkologie berichtet, welche unterschiedlichen Verfahren heute in der Behandlung von Krebserkrankungen möglich sind und am Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim angewendet werden. Um bei diesen Möglichkeiten die beste Therapie auszuwählen, ist es wichtig die genauen Eigenschaften des Tumors zu erkennen.

„Einzelne Tumorarten sprechen sehr unterschiedlich auf die Therapien an, daher ist eine differenzierte Diagnostik im Vorfeld ebenso wie die Berücksichtigung der Besonderheit jedes einzelnen Patienten wichtig“, so der Chefarzt. „Erst danach entscheiden wir über die geeignete Therapie.“ Er stellt in seinem Vortrag aktuelle Entwicklungen dar und beantwortet im Anschluss Fragen aus dem Publikum.

Der Vortrag findet in der Reihe „Aktuelles aus der Medizin“ statt, die vom Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim in Kooperation mit dem Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness und dem Verein für Gesundheitsbildung „Bad Mergentheimer Modell“ e. V. organisiert wird. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei.

Für den Vortrag ist eine vorherige Anmeldung im GästeService der Kurverwaltung unter 07931 965 0 erforderlich. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei. Nach der aktuellen Coronaverordnung ist -unabhängig von der aktuellen 7-Tages-Inzidenz- der Zutritt in die Wandelhalle nur mit einem Nachweis über Geimpft oder Genesen oder negativ Getestet erlaubt. Weiterhin gilt die Maskenpflicht während der gesamten Dauer der Veranstaltung sowie die Einhaltung des Mindestabstandes.