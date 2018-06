Moderne Tanzbühne Kirchheim

WIR - die Tänzerinnen und Tänzer der Modernen Tanzbühne Kirchheim/Teck e.V. - das sind 80 Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterschiedlicher Herkunft, die sich im Rahmen dieser Tanztheaterstücke treffen und begegnen. Begegnungen, die ohne diese Projekt nicht stattfinden würden. Vierjährige treffen auf Jugendliche und Erwachsene. Sie kennen sich nicht, aber der Wunsch gemeinsam auf der Bühne zu stehen und diese Projekte zu verwirklichen, macht es möglich.Dieses ist unsere fünfte Tanztheateraufführung. Geschrieben und inszeniert hat dieses Tanzprojekt die Tanzpädagogin Jutta Scholz. Sie arbeitet freiberuflich als Tanzpädagogin an der Familienbildungsstätte Kirchheim unter Teck und im Haus der Familie Nürtingen. Über dieses Projekt möchte sie den sozialen Horizont ihrer Schülerinnen erweitern. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können durch dieses Projekt soziale Erfahrungen sammeln und dadurch ihren eigenen Blickwinkel erweitern.Wir möchten Sie bitten zur Aufführung Decken mitzubringen, da wir keine Bestuhlung aufbauen werden. Falls Bestuhlung benötigt wird, gehen wir natürlich diesen Wunsch auf Anfrage nach. Fingerfood und alkoholfreie Getränke sind in dieser Aufführung ausdrücklich erwünscht. In dieser Aufführung wird nicht nur live getanzt. Sie werden Filmmaterial, zu unseren Proben von der ersten Aufführung bis zur vierten Aufführung zu sehen sein. Seien sie auch ein Teil von WIR.Eine Aufführung der Modernen Tanzbühne Kirchheim/Teck e.V. in Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte Kirchheim/Teck und dem Schwäbischen Turnerbund Stuttgart.