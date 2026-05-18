Irlands Indie Pop Hoffnung modernlove. melden sich mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum eindrucksvoll zurück und bringen 2026 ihre bisher größte Headline Tour nach Deutschland.

Was in kleinen Clubs begann, ist längst zu einem internationalen Momentum geworden. Ausverkaufte Shows in Großbritannien, Europa und Nordamerika markieren nur den Anfang.

Nah dran. Intensiv. Laut. Ehrlich.

Genau so funktionieren modernlove. live!

Very special guests King No One eröffnen die Abende und setzen den perfekten Auftakt für eine Nacht zwischen Eskalation und Emotion.