ModernMelodicJazz

Der amerikanische Saxophonist Bob Reynolds ist vor allem mit der Band Snarky Puppy bekannt geworden, mit der er 2017 einen Grammy gewann. Er zeichnet sich durch einen kraftvollen melodischen Improvisationsstil aus. Die LA Times beschrieb seine Musik als "hip-swiveling" Grooves, die die Hüften zum Schwingen bringen. Sein Album "Somewhere In Between" ist eine nahtlose Mischung von Jazz, Blues, Pop und Rock und kam auf Platz 1 der ITunes Jazz Charts.

Bob Reynolds - tenor sax

Ruslan Sirota - keys

Janek Gwizdala - bass

Chaun Horton - drums

Ort: swt KulturWerk Tübingen, Werkstraße, 72074 Tübingen