Moe Phoenix startet mit seinem neuen Album „Emoetion" in seine erste Tour. Unter seinem bereits bekannten Label "Life is Pain" veröffentlichte er schon 2018 sein erstes Album "NOA" - benannt nach seinem Sohn, in welchem er mit anderen bekannten Künstlern arbeitete. Der aus Hannover stammende Musiker zeigte damit bereits, dass man sich nicht nur durch das Zeigen von Geld, Autos oder Frauen in der deutschen Hip-Hop Szene einen Namen machen kann.

Denn Moe Phoenix bringt frischen Wind in die deutsche Szene: In seinen Liedern und Texten spricht er über ernste Probleme der heutigen Gesellschaft und verpackt seine Emotionen und Gefühle in Botschaften für seine Zuhörer.

Nun dürfen sich seine Fans über sein zweites Debütalbum freuen. Durch Prägungen und Ereignisse seiner Vergangenheit, schildert er die Wichtigkeit prinzipieller Werte, wie Liebe, Ehrlichkeit und gegenseitiger Unterstützung wieder- Seine neue Hitsingel "Mensch ist Mensch" ist dafür ein ideales Beispiel und verdeutlicht, wie Moe Phoenix sein Talent dafür nutzt, um seine Reichweite und Zuhörer eben nicht nur zu unterhalten.

Kennzeichnend dabei ist seine Stimme und sein Gesang, welche er individuell auf verschiedenste Beats und Tonlagen anpasst. Seine Musik ist vielfältig und für jeden Zuhörer gedacht. Moe Phoenix zeigt sein volles Potential und macht mit seinem neuen Album deutlich, was in Ihm steckt. Wer die „Noa´s-Emoetion-Tour“ besucht, kann sich auf ein fesselndes Programm freuen. Lasst euch von seiner Ambition und seiner Stimme mitreißen und seid Teil einer unvergesslichen Tour.