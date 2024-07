Am Samstagmittag kommen Kids und ihre Familien zum Zug, wenn „Blackys Kool Katz“ die Bühne rocken. Blacky Basil, Don Devon, Sonny Siam und Will Whiskers sind coole Katzen, die echten Rock'n'Roll mit einem Hauch von den 50ern spielen. Sie haben eine spezielle Art zu musizieren: mit Schlagzeug, Kontrabass und der mitreißenden Gitarre, die euch vielleicht an Bands wie die „Stray Cats“ erinnert.

Handgemachte Musik mit echten Instrumenten – dafür stehen die Kool Katz. Dazu Lieder mit einfach verständlichen Texten, die alle Bereiche des Lebens ansprechen. Der fetzige Rock’n’Roll sorgt dann für ausgelassene Stimmung bei den Kids, allerdings kommen auch die begleitenden Eltern ganz auf ihre Kosten.

Auftrittszeit: 13.30 – 15.30 Uhr

Der Eintritt kostet 7,50 € im Vorverkauf und 9,00 € an der Tageskasse.Kinder ab 4 Jahren benötigen ein Ticket.

