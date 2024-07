MÖCKMÜHL OPEN AIR - Local Cover

Freitag, 09. August - Local Cover

Am Freitag geht’s los mit vier Coverbands aus der Region. Dreams instead und Sons of Oxi stimmen mit Akustikmusik und gefühlvollen Stimmen auf den Abend ein. Im Anschluss übernimmt Page die Bühne und schlägt schon etwas rockigere Töne an. Headliner Snow sorgt dann für Partystimmung bis zum Ende.

Bei Snow geht es alles andere als kalt zu. Vielmehr gelingt es den Musikern innerhalb kürzester Zeit, die Meute zum Kochen zu bringen. Die dynamische Band mit einer tollen Bühnenpräsenz geht mit rasanten Outfitwechseln durch die gesamte Bandbreite der Party Hits. Egal ob aktuelle Dance Charts, Rock & Pop, Heavy Metal oder Schlager – Snow gelingt es immer, zusammen mit dem Publikum eine riesen Party zu feiern.

Uhrzeit Band

18:30 Uhr Dreams Instead

20:00 Uhr Sons of Oxi

21:30 Uhr Page

23:00 Uhr Snow

Der Eintritt kostet 10,00 € im Vorverkauf und 15,00 € an der Abendkasse.