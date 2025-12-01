Beim Möckmühler Lichterglanz bieten etwa 40 Hütten Handwerk und Weihnachts- & Winterartikel an. Auf der Bühne gibt es durchgehend Programm, für Kinder stehen besondere Aktionen bereit.

Der Möckmühler Lichterglanz findet vom 12. bis 14. Dezember 2025 in der Alstadt von Möckmühl statt. Die Veranstaltung ist ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt, der Kunsthandwerk, saisonale Dekorationen und winterliche Produkte präsentiert. Rund 40 Hütten zeigen ein breites Angebot, darunter handgefertigte Waren aus Holz, Stoff, Strick, Stein, Beton und Resin sowie Schmuck, Felle und weitere Geschenkideen.

Bühnenprogramm und Kinderaktionen

Ein besonderes Merkmal des Lichterglanzes ist das durchgehende Bühnenprogramm, das Unterhaltung für Besucher jeden Alters bietet. Für Kinder werden spezielle Aktionen organisiert, darunter Kinderschminken am Samstag sowie Bastelwerkstätten und eine große Lego-Baustelle am Sonntag im Rathaus.

Kulinarisches Angebot

Abgerundet wird das Angebot durch regionale Speisen und Heißgetränke, die Gelegenheit bieten, sich zu stärken und aufzuwärmen.