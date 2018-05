Mit rund 170 Ständen rund um Rosen und Kunst einer der größten und beliebtesten Rosenmärkte Süddeutschlands.

Rosige Zeiten!

Immer am vorletzten Sonntag im Juni veranstaltet die Stadtverwaltung Mössingen von 11 Uhr bis 18 Uhr den "Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie". Das Marktgelände befindet sich am Rande der Innenstadt, in der Breitestraße und dem angrenzenden Gelände zwischen Jakob-Stotz-Platz und Gottlieb-Rühle-Schule.

Von kleinen Anfängen im Jahr 2001 hat sich die Veranstaltung inzwischen zu einem der größten Märkte für Rosenfreunde und Kunstliebhaber in Süddeutschland entwickelt. Auf großzügigen Rasenflächen und unter schattigen Platanen präsentieren rund 170 Stände in ansprechender Atmosphäre ihr hochwertiges Angebot rund um Rosen und Kunst. Die beiden Themen sind auf dem Mössinger Markt zu einer abwechslungsreichen und stimmungsvollen Garten-Kunst-Ausstellung verflochten. Die Besucherinnen und Besucher können auf über 4.000 m² Standfläche in einem bunten und hochwertigen Angebot stöbern, Kunstwerke bestaunen und sich über aktuelle Deko-Trends, verschiedene Rosensorten, Begleitpflanzen, bewährte Rosenpflegetipps und vieles mehr informieren. Neben Rosen und Kunst hat der Markt ein abwechslungsreiches Bewirtungsangebot der Mössinger Vereine zu bieten. Rund 25.000 Gäste strömen jedes Jahr zu dieser Veranstaltung nach Mössingen!

Der Eintritt zum Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie ist frei!

Anfahrt und Parken:

Aufgrund des großen Publikumsandrangs muss mit Stockungen bei der An- und Abfahrt gerechnet werden. Die Besucher werden gebeten, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Aus den Mössinger Stadtteilen und den umliegenden Nachbargemeinden wird ein kostenloser Buspendelverkehr eingerichtet. Vom Mössinger Bahnhof und Busbahnhof aus sind es nur fünf Gehminuten bis zum Marktgelände.

Aussteller-Bewerbungen für den Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie 2018 sind nicht mehr möglich. Eine kurzfristige Teilnahme ohne schriftliche Zulassung ist nicht möglich.