Moët & Chandon WHITE PARTY Hosted by MANIGOO

WHITE PARTY 2026 presented by Moët & Chandon – Zurück im Schlossgut Lautenbach

Nach dem großartigen Auftakt kehrt unsere legendäre WHITE PARTY am Mittwoch, den 10. Juni 2026 zurück ins Schlossgut Lautenbach – und das bedeutet: Sommer-Feeling, stilvolle Atmosphäre und ein weiteres unvergessliches Event in der Heilbronner Region!

Auch 2026 erwartet euch eine exklusive Sommernacht unter freiem Himmel – inmitten der beeindruckenden Kulisse des Schlossguts, mit feinster Musik, prickelndem Moët & Chandon, köstlichem Streetfood und jeder Menge Überraschungen.

Das erwartet euch ab 17:30 Uhr:

- Erfrischende Drinks & edler Champagner von Moët & Chandon

- Top-DJs & erstklassiger Sound

- Summer-Vibes und Urlaubsstimmung pur

- Exklusive Dinner- & Picknickwiese zum Relaxen

- Vielfältiger Foodcourt mit feinem Streetfood

Feiert mit uns zum zweiten Mal in dieser besonderen Location – ganz in Weiß!

DATUM: Mittwoch, 10. Juni 2026

BEGINN: After Work ab 17:30 Uhr

LOCATION: Schlossgut Lautenbach, Lautenbach 1, 74229 Oedheim (Outdoor)

DRESSCODE: Strictly White

VIP TICKETS

Für Anfragen zu Tisch-/ und VIP-Buchungen wenden Sie sich bitte an info@manigoo.de

SPONSORING, PARTNERSCHAFTEN & FIRMENANFRAGEN

Nutzen Sie unsere Veranstaltung, um Ihr Unternehmen zu präsentieren. Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten.

Sprechen Sie uns gerne an. info@manigoo.de

KATEGORIEN TICKETS

- WHITE TICKET 45.- Euro inkl. MwSt (online buchbar)

- TISCHBUCHUNG im VIP Bereich inkl. VIP Ticket (bitte wenden Sie sich hierzu an info@manigoo.de)