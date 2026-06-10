Moët & Chandon WHITE PARTY Hosted by MANIGOO

WHITE PARTY 2026 presented by Moët & Chandon – Zurück im Schlossgut Lautenbach
Nach dem großartigen Auftakt kehrt unsere legendäre WHITE PARTY am Mittwoch, den 10. Juni 2026 zurück ins Schlossgut Lautenbach – und das bedeutet: Sommer-Feeling, stilvolle Atmosphäre und ein weiteres unvergessliches Event in der Heilbronner Region!
Auch 2026 erwartet euch eine exklusive Sommernacht unter freiem Himmel – inmitten der beeindruckenden Kulisse des Schlossguts, mit feinster Musik, prickelndem Moët & Chandon, köstlichem Streetfood und jeder Menge Überraschungen.
Das erwartet euch ab 17:30 Uhr:
- Erfrischende Drinks & edler Champagner von Moët & Chandon
- Top-DJs & erstklassiger Sound
- Summer-Vibes und Urlaubsstimmung pur
- Exklusive Dinner- & Picknickwiese zum Relaxen
- Vielfältiger Foodcourt mit feinem Streetfood
Feiert mit uns zum zweiten Mal in dieser besonderen Location – ganz in Weiß!
DATUM: Mittwoch, 10. Juni 2026
BEGINN: After Work ab 17:30 Uhr
LOCATION: Schlossgut Lautenbach, Lautenbach 1, 74229 Oedheim (Outdoor)
DRESSCODE: Strictly White
VIP TICKETS
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SPONSORING, PARTNERSCHAFTEN & FIRMENANFRAGEN
Nutzen Sie unsere Veranstaltung, um Ihr Unternehmen zu präsentieren. Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten.
Sprechen Sie uns gerne an. info@manigoo.de
KATEGORIEN TICKETS
- WHITE TICKET 45.- Euro inkl. MwSt (online buchbar)
- TISCHBUCHUNG im VIP Bereich inkl. VIP Ticket (bitte wenden Sie sich hierzu an info@manigoo.de)