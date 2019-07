Seit ihrer Gründung Anfang der 90er Jahre haben die Meister der „Martial Art of Heftchen“ circa eine Million Bildergeschichtenpublikationen unters Volk gebracht.

Natürlich wird es zur Sonderausstellung also ein Gratis-Heft geben (Auflage ca. 20.000 Stück) und einen schönen Katalog (kostenpflichtig, Auflage ca. 500 Stück).

In Heft und Ausstellung geht es – passend zum Ausstellungsort – um das „Fleisch“ in allerlei Aspekten. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Fleischessens darum wird es genauso gehen, wie die Frage: „In was können wir uns noch verbeißen?“