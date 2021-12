Moi et les Autres - Nouvelle Chanson française

Swing-Chanson Moi et les Autres gilt als die beste Swing-Chanson-Band Deutschlands. Das Quintett um die Sängerin Juliette Brousset steckt das klassische französische Chanson in ein verführerisches Swingkleid und verleiht ihm mit Accessoires aus Jazz, Sinti, Pop, karibischen und südamerikanischen Weltmusiken das gewisse Etwas. Das Ergebnis klingt romantisch, heiter, elegant und federleicht. Wer des Französischen nicht mächtig ist, erfährt in den charmanten Conférencen der Brousset, worum es in den Liedern des aktuellen Programms „Départ“ geht: um das Thema Aufbruch mit Variationen. Zum Abheben schön! Nouvelle Chanson française mit Juliette Brousset (Gesang), David Heintz (Gitarre), Eric Dann (Akkordeon), Andreas Büschelberger (Bass), Simon-Tobias Ostheim (Schlagzeug).

Ersatztermin für Sa, den 30.01.2021. Tickets behalten ihre Gültigkeit.