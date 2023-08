Seit 15 Jahren machen "Mojo & friends - Akustic-Session-Höpfi" gemeinsam unplugged Musik und möchten auch am 22. September wieder einen schönen Abend im Restaurant Schmitt gestalten.

Die Musiker freuen sich sich auf ihre Gäste und möchten mit Ihnen wieder gemeinsam Spaß an der Musik haben. Denn was wären die Auftritte ohne das treue Publikum?

Der Eintritt ist frei, für Essen und Trinken ist gesorgt!

Oft wird gefragt woher der Name stammt!

Der Begriff „MOJO“ ist afrikanischen Ursprungs und wird im englischen Sprachgebrauch als Synonym für Glück oder Glücksbringer verwendet. Der Frontmann der Gruppe „The Doors“ Jim Morrison nannte sich selbst gelegentlich „Mr. Mojo Risin’“, ein Anagramm seines Namens. Der Wirt eines Pubs kündigte Josef König bei einem Auftritt anfangs der 1990er Jahre, kurzerhand als „MOJO“ an, der Name blieb hängen und viele kennen ihn heute unter diesem Pseudonym!

MOJO spielte dann über viele Jahre immer mal wieder solo, mit Akustikgitarre und Harp oder gemeinsam mit Freunden an verschiedenen Veranstaltungen in Höpfi und Umgebung. Bei diesen Auftritten ging es immer um den Spaß am Musizieren!

2008 holte sich MOJO bei einem Gig im Cafe Schmitt spontan Musikerfreunde zum Mitsingen ans Mikrofon. Martin Schmitt kreierte den Namen „MOJO & friends“ und ab diesem Abend waren bei den Sessions immer viele Musiker mit am Start.

So kamen über die Jahre, in wechselnden Besetzungen, immer wieder neue Musiker hinzu. Bei dem einen Song wird im Duo gespielt, beim nächsten zu dritt, viert, fünft …., wie es eben kommt.

Gespielt wird alles , was den Musikern selbst gefällt: die Songliste ist sehr lange und jedes Mal anders: Lieder von Neil Young, R.E.M., Queen, Simon & Garfunkel, Slade, Cat Stevens, Eagles, Supertramp, Scorpions, Bob Dylan, Billy Joel, den Beatles etc. … von Reinhard Mey bis zu irischen und schottischen Folk-Songs und Traditionals...

… und so soll auch der Gig am 22.09.2023 ab 20:00 Uhr wieder einmal unter dem Motto stehen:

"music is the strongest form of magic"