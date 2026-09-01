Mojo Men feat. Henry Heggen

Smokin' Blues, R'n'B & Americana

Die Mojo Men, die neue Band um “Mr. Natural of The Blues“ Henry Heggen aus Jacksonville, Florida, und Deutschlands Hammond-B3-Spieler No.1 Lutz Krajenski (Tom Jones, Randy Crawford, Roachford, Roger Cicero, Deep Purple‘s Ian Gillan, Jan Delay u.v.a.) sind dabei, Deutschlands Bühnen im Sturm zu erobern. Ihr Mojo sind Smokin' Blues, R'n'B, Americana, langjährige Verbundenheit, famose Spielfreude und unbändige Energie. Die Hamburger lieben Blues, starke Songs, energetisches Teamplaying und der unbedingte Wille, die Magie des Moments zusammen mit ihrem Publikum zu feiern.

Während die Lieder von Henry Heggen, dem herausragenden R’n’B- und Blues-Sänger, Harp-Spieler, Storyteller und Performer, den Sud bilden, schmeißt Lutz 'Hammond' Krajenski mit seinem goldenen Händchen für knackige Arrangements und scharfe musikalische Wendungen die Chili in die Mojo. So darf sich das Publikum – neben einigen top-arrangierten Klassikern – auf Eigenkompositionen und Stories aus der Feder des bekannten Frontmannes freuen.

Die Mojo Men garantieren 100% handgemachte, energiegeladene Livemusik, angeführt von einem der herausragenden R’n’B- und Blues-Sänger, Harp-Spieler, Storyteller und Performer, die je die USA verlassen haben, um in Europa ihr Glück zu finden…

“This band is the real deal! Those guys' mojo might move mountains, it'll definitely cause fire and shake the earth!“ (Henry Heggen)