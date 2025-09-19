Feinste Coversongs und eigene Stücke bringt die Band live und ohne technische Tricks auf die Bühne.

Ein „Mojo“ ist ein Glücksbringer und mojopack ist die geballte Ladung Glück für Zuhörer und Fans. Leidenschaftlicher Blues, schweißtreibender Funk, dazu eine gute Prise Rock und Soul werden gekrönt von der gewaltigen Stimme von Sängerin Tine Hörmann und den abwechslungsreichen Soli von Gitarre, Bluesharp und Keyboard.

Das Repertoire von mojopack reicht vom klassischen Blues über Rock bis zu modernem Funk und Soul.