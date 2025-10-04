Die Tübinger/Reutlinger Band mojopack bringt mit ihrem ungewöhnlichen Sound aus Blues-Rock-Funk die Party zum Kochen.

Tine Hörmann, die Frontsängerin der Band, überrascht mit ihrer kräftigen, schwarzen Stimme und lässt die Zuschauer verzaubern. Ihre Auftritte sind eine echte Show, bei der man sich kaum auf den Beinen halten kann. Tine bewegt sich gewandt zwischen allen möglichen Oktaven und setzt Timbre und Vibrato ein.

Ihre Stimme ist ein unentdecktes Wunder und hält selbst in den höchsten Tönen den Ton klar. Gitarrist Franki Metalbach beeindruckt mit seinen außergewöhnlichen Sounds und Techniken, während Keyboarder Piotr Baron einen Soundteppich auslegt, der die Musik zum Leben erweckt. Bassist Klaus Dingler und Schlagzeuger Thomas Güttler sorgen mit ihren groovenden Beats für den unverwechselbaren Mojopack-Sound. Die Band ist eingespielt und hat voll Spaß auf der Bühne. Jeder Auftritt ist eine Mega-Party, bei der das Publikum tanzt und feiert.

Die Zuschauer dürfen sich auf unvergessliche Versionen von Klassikern wie "Long Train Runnin'" und "Little Wing" freuen, die von der Band neu interpretiert werden. Mojopack ist eine Band, die man erlebt haben muss. Jeder Auftritt ist ein Feuerwerk aus Musik, Spaß und Partystimmung. Besucher dürfen sich auf eine unvergessliche Nacht freuen, bei der die Band rauschenden Beifall verdient.