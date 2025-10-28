MOKAS (presented by HMDK Stuttgart)

feinsinnig, bedacht & entdeckend – als sich Lukas Köhler und Moritz Rummel zu Beginn dieses Jahres zu MOKAS formierten, wurden diese drei Attribute zum Wegweiser für das neue Projekt der beiden Freunde. In ihren eigenen Songs erforschen sie die musikalische Vielfalt ihrer Instrumente und erzählen in ihren Texten von alle dem, was einem das Leben und die Welt Tag für Tag vor die Füße legt. Mal emphatisch & leidenschaftlich; mal nüchtern & kritisch. Stets ehrlich und authentisch – beschränkt auf das, was der aktuelle Moment braucht.

Nach einem guten halben Jahr des Spielens & Entdeckens, vieler Konzerte und einer kleinen Sommertour lässt sich der Charakter von MOKAS am ehesten als „Lyrischer Jazz“ beschreiben, der von Songwritern und Liedermachern verschiedener Generationen und Stile geprägt ist. Für das Konzert im BIX bringen sie einige Freunde mit auf die Bühne: Ergänzt zum Sextett hüllen MOKAS ihre Songs in ein mitunter grooviges Popgewand – eine wohltuende Atempause im heutigen Mainstream.

Besetzung: Lukas Köhler (guit, voc & comp), Moritz Rummel (reeds & comp), Nils Becker (b), Philipp Keller (trp), Midori Kusakabe (va), Christoph Müller (dr & perc)