Molière – der eingebildete Tote

Ein Schauspieler muss auf der Bühne so tun, als wäre er tot. Dann soll er wieder aufstehen. Aber er ist wirklich tot. Dann steht er als Geist auf. Aber er glaubt, er lebt noch.

In dem Stück geht es um Menschen, die ein Theaterstück spielen. Doch ein Schauspieler stirbt. Er kommt als Geist zurück. Die anderen können ihn nicht sehen. Dieser Schauspieler heißt Molière. Ein reicher Mann will das Theater kaufen. Der Geist Molière will das verhindern.

Das Stück ist ein Stück zum lachen. Es geht vieles schief, viele lustige Sachen passieren.

Molière war eine echte Person und lebte vor langer Zeit. Er schrieb lustige Theaterstücke. Ein Theaterstück von ihm heißt: Der eingebildete Kranke. Das bedeutet: Eine Person denkt sie ist krank. Aber sie ist nicht wirklich krank. Es gibt eine Geschichte, dass Molière auf einer Bühne gestorben ist. Aber das ist erfunden. Nona Fernández hat dieses Theaterstück über die erfundene Geschichte geschrieben.