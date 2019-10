Molière: Le Bourgeois gentilhomme

M. Jourdain ist ein wohlhabender Kaufmann, verheiratet und träumt davon, ein Edelmann zu sein. Also entscheidet er sich singen, tanzen und Verse schreiben zu lernen. Ein Adeliger, der sich als ein Freund ausgibt, hilft ihm dabei.

Dieser ist aber eigentlich nur an Jourdains Geld interessiert. Zusätzlich ist M. Jourdain auch noch heimlich in eine Marquise verliebt, der er den Hof macht. Seine Tochter unterdessen liebt einen jungen Mann, der kein Adeliger ist, und somit für Jourdain nicht in Frage kommt.

Durch all dieses Chaos entsteht ein Strudel, dem Jourdain nur noch schwer wird entkommen können.

Gruppenbuchungen für Schulen unter kbb@wilhelma-theater.de oder Tel. 0711 95488461