An diesem Nachmittag bekommen Sie einen Einblick in die englische Sprache, Kultur und Lebensart. Was ist typisch britisch? Wie sprechen die Menschen, welche Gewohnheiten haben Sie und wie erleben sie die gegenwärtige Situation im Land?

Dies und viele mehr wird Ihnen unsere aus Großbritannien stammend Kursleiterin erzählen - und Ihnen dabei auch ein bisschen Englisch vermitteln.