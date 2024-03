Liedermacher Chris

Im aktuellen Programm mit dem Titel HERZSCHLAG präsentiert der Singer-Songwriter Christoph Jäger überwiegend Eigenkompositionen, die an die Tradition der Liedermacher anknüpfen und bisweilen wie deutschsprachige Chansons anmuten. Für eine interessante Abwechslung sorgen dabei Einflüsse verschiedenster musikalischer Stilrichtungen beim Songwriting. Abgerundet wird das Programm mit bemerkenswerten Interpretationen ausgesuchter Perlen der internationalen Musikszene, wobei der ein oder andere Titel mit deutscher Übersetzung dargeboten wird. So kommt bei Titeln wie Eric Claptons Tears in Heaven echtes Rock&Poesie-Feeling auf. Begleitet und unterstützt von seinem Freund und versierten Gitarristen und Sänger Sepp Steinkogler, nimmt LiedermacherChris sein Publikum mit auf eine außergewöhnliche lyrisch-musikalische Reise, bei welcher auch der Humor und die Freude am gemeinsamen Singen nicht zu kurz kommen darf. Allein schon wegen der bemerkenswert einfühlsam präsentierten Musik der beiden und ihren ausdrucksstarken und herausragenden Stimmen lohnt sich ein Konzertbesuch. Aber es sind die Lieder selbst und ihre Texte, die jeden Konzertabend zu einem wahrlich außergewöhnlichen Erlebnis machen und die Herzen höherschlagen lassen. Denn in seinen Werken voller Poesie erzählt LiedermacherChris einfühlsam bewegende Geschichten, singt über uns allen bekannte Gefühle oder geht auf aktuelle Ereignisse und Erlebnisse ein. Willi Beck, Rockdiskothek Belinda, sagt hierzu: „Die Lieder und tiefgehenden Texte von Christoph Jägersind wie eine abenteuerliche Reise, die viele Themen des Lebens widerspiegelt.“