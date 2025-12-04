MOMO inklusive

Wer hat denn heute noch Zeit für sowas! Wir nehmen unsere Zeitunter die Lupe. Und wer genau hinsieht, der findet sie auch:

Die »grauen Herren«, die uns das wichtigste Gut abluchsen wollen.

Zeit für uns selbst und Zeit füreinander.

Das zeigt uns Momo. »Sie lebt am Rande der Stadt in den Ruinen eines Amphitheaters. Sie besitzt nichts als das, was sie findet oder

was man ihr schenkt, doch sie hat eine außergewöhnliche Gabe: Sie ist eine wunderbare Zuhörerin. Eines Tages aber treten die

grauen Herren auf den Plan. Sie haben es auf die kostbare Lebenszeit der Menschen abgesehen – und Momo ist die Einzige, die

ihnen noch Einhalt gebieten kann ... Die struppige kleine Heldin kämpft mit nichts als einer Blume in der Hand und einer Schild-

kröte unter dem Arm gegen das riesige Heer der ‚grauen Herrn’«. Die Theaterschule Schwäbisch Gmünd präsentiert eine Momo

der »anderen« ART. Unser inklusiver Spielclub geht mit Profis, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gemeinsam auf die Bühne

in der Gmünder Theaterwerkstatt. Authentisch. Zauberhaft. Eine Reise, nicht durch die Zeit, sondern in die Zeit. Buchen Sie jetzt.

Alles inklusive.

Die Anmeldung für die Schulvorstellungen läuft direkt über die Gmünder VHS und beginnen immer um 10 Uhr.