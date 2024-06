„In alten, alten Zeiten, als die Menschen noch in ganz anderen Sprachen redeten …“ – so beginnt die Geschichte von Momo. Eines Tages ist sie einfach da, keiner weiß, wo sie herkommt, vielleicht nicht einmal sie selbst. Momo lebt in den Ruinen eines alten Amphitheaters am Rande der Stadt. Sie hat einen wilden Haarschopf und kann unglaublich gut zuhören, wenn andere erzählen. Durch sie ändert sich das Leben aller, die sich auf sie einlassen: Die Probleme lösen sich in Luft auf und Streit wird ganz schnell geschlichtet. Momo hat zwei besonders gute Freunde: Gigi, den Fremdenführer und Geschichtenerzähler, und Beppo Straßenkehrer. Die drei erfahren davon, dass die Agenten der Zeitsparkasse, die gespenstische Gesellschaft der sogenannten „grauen Herren“, daran arbeiten, dass immer mehr Menschen Zeit sparen. Aber in Wirklichkeit werden sie um diese ersparte Zeit betrogen und alle Lebensfreude wird ihnen genommen. Momo und ihre Freunde wollen sich den grauen Herren entgegenstellen. Die jedoch gewinnen täglich an Einfluss. Als die Not am größten ist, greift Meister Hora ein, der geheimnisvolle Verwalter der Zeit. Da er die Hilfe eines Menschenkindes braucht, macht sich Momo auf, mit nichts als einer Blume in der Hand und einer Schildkröte unter dem Arm, den Zeitdieben Einhalt zu gebieten.

1973 hat Michael Ende seinen „Märchenroman“ geschrieben, der nicht nur als Buch, sondern auch als Film, Theaterstück, Musical und Hörspiel bekannt wurde. „Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis: Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit.“ Die WLB zeigt „Momo“ in Koproduktion mit der Jungen WLB als Freilichtproduktion für die ganze Familie in der Maille.

Falls die Freilicht-Vorstellung wegen Regen abgesagt oder vor der Pause abgebrochen werden muss, bieten wir Abonnenten und Kunden mit Karten aus dem freien Verkauf einen Ersatztermin an. Der Kaufpreis der Tickets aus dem freien Verkauf kann auf Wunsch erstattet werden.

Bitte wenden Sie sich in beiden Fällen an unsere Theaterkasse unter kasse@wlb-esslingen.de oder 0711/968 804 -110.