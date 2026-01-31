Momo

Theater Lindenhof Unter den Linden 18, 72393 Melchingen

Ein Familienstück für die Bühne bearbeitet von Vita Huber.

Das Mädchen Momo lebt am Rande einer Großstadt in den Ruinen eines Amphitheaters. Sie braucht wenig, um glücklich zu sein. Für die Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen hat sie immer ein offenes Ohr. Doch plötzlich tauchen graue Herren auf und versuchen den Menschen ihre kostbare Lebenszeit zu stehlen. Mutig stellt sich Momo ihnen entgegen – mit einer Blume in der Hand und dem Rückhalt ihrer Freunde: der Schildkröte Kassiopeia, dem Straßenfeger Beppo und dem Geschichtenerzähler Gigi. Ein wunderbares Familienstück über die Frage, was im Leben wirklich zählt, für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren.

Info

Kinder & Familie, Theater & Bühne
