Das junge Waisenmädchen Momo lebt in den Ruinen eines alten römischen Amphitheaters und freundet sich mit jedem in der Nachbarschaft an.

Doch als ein mächtiger internationaler Konzern beginnt, allen die Zeit zu stehlen, hat niemand mehr Zeit für sie. Zusammen mit Meister Hora, dem Hüter der Zeit, ist Momo die Einzige, die es mit den Zeitdieben aufnehmen kann, bevor alles für immer verloren ist.