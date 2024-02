Konzertlesung nach dem Roman von Michael Ende

Walter Sittler | Rezitation

Stefan Weinzierl | Musik

Fotos Walter Sittler © Mirjam Knickriem

Der Schauspieler Walter Sittler und der Klangvirtuose Stefan Weinzierl machen Michael Endes Momo mit Sprache und Musik lebendig – weit mehr als ein Kinderbuch, eine Liebeserklärung an das Werk des Schriftstellers Ende und eine leidenschaftliche Aufforderung zum Zuhören.

Michael Endes Roman aus dem Jahr 1973 ist weit mehr als ein Kinderbuch. Verpackt in die spannende Erzählung über ein kleines Mädchen, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbringt, übt Momo tiefgreifende Gesellschafts- und Sozialkritik. Walter Sittler und Stefan Weinzierl machen Momos Geschichte mit Sprache und Musik lebendig – eine Liebeserklärung an Michael Endes Werk und eine leidenschaftliche Aufforderung zum Zuhören. Walter Sittler, in Chicago geboren, begann seine Schauspielkarriere mit Engagements an den Kammerspielen München, am Nationaltheater in Mannheim und am Staatstheater Stuttgart. Einem größeren Publikum wurde er ab Mitte der 90er Jahre insbesondere in den TV-Serien Girl Friends sowie Nikola bekannt. Zuletzt schlug der vielseitige Hauptdarsteller mit der Reihe Der Kommissar und das Meer ein neues Kapitel auf. Walter Sittler ist stark gesellschaftspolitisch engagiert.

Die Musik des mehrfach preisgekrönten Stefan Weinzierl passt in keine Schublade – genauso wenig wie sein Instrumentarium. Mit dem einzigartigen Klangspektrum seiner facettenreichen Schlaginstrumente entwickelt der Multi-Perkussionist ganze Hörwelten.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.