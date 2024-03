Momo ist ein kleines Mädchen, von dem niemand weiß, woher sie eigentlich gekommen ist. Sie lebt in einem alten Theater am Rande der Stadt.

Dort verbringt sie die Zeit mit ihren Freunden wie dem Straßenkehrer Beppo, dem Fremdenführer Gigi und jeder Menge Kindern. Alle lieben sie, auch, weil sie so gut zuhören kann wie niemand sonst. Doch eines Tages erscheint eine Schar Grauer Herren in der Stadt und beginnt, den Leuten die Zeit zu stehlen. Nur Momo schafft es, ihnen zu widerstehen. Und so begibt sie sich gemeinsam mit der Schildkröte Kassiopeia auf einen abenteuerlichen Weg, um den Menschen ihre verlorene Zeit wiederzugeben.

Martina Maria Reichert, zuletzt in der Titelrolle von „Maria Stuart“ auf der Großen Treppe zu erleben, inszeniert Michael Endes fantastischen Roman im Neuen Globe als generationenübergreifendes Bürger-Projekt mit rund 50 Theaterbegeisterten aus Schwäbisch Hall sowie Christine Dorner und Dirk Weiler aus unserem Profi-Ensemble. Nach vier Vorstellungen im April wird das Stück auch bei den Sommerfestspielen zu sehen sein.

Regie Martina Maria Reichert

Mit Dirk Weiler, Christine Dorner und dem Bürger-Ensemble