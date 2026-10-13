Mona Ameziane & Christine Westermann

Wann wusstest du, dass es gut wird? Über das Leben und seine Geheimnisse.

Im Herbst 2026 gehen CHRISTINE WESTERMANN und MONA AMEZIANE gemeinsam auf Lesetour zu ihrem ersten gemeinsamen Buch „Wann wusstest du, dass es gut wird? Über das Leben und seine Geheimnisse", das am 1. Oktober 2026 erscheint. Auf der Bühne setzen die beiden das fort, was im Buch beginnt: ehrliche, warme und überraschend tiefe Gespräche über Antrieb, Glück, Liebe, Körper, Glaube und das, was noch kommt.

Zwei Freundinnen und zehn inspirierende Begegnungen: CHRISTINE WESTERMANN und MONA AMEZIANE sprechen mit Humor und Wärme über die ganz großen Fragen. Das Ergebnis ist wunderbar leichtfüßig, tiefgründig und inspirierend. Und ein Anlass, sich selbst und die besten Freund:innen zu befragen.

Wie viel hat Liebe mit Sehnsucht zu tun? Stellst du dir manchmal vor, wie dein Leben ohne Arbeit wäre? Wann hast du verstanden, was Glück ist? Es sind die Gespräche zweier Frauen aus verschiedenen Generationen, die sich gut kennen und doch noch ganz viel über die andere erfahren wollen. Und über das Leben.

In ihrem Podcast haben Mona und Christine in den vergangenen Jahren um die großen Themen bewusst einen Bogen gemacht – nun ist es so weit: Zehn Kapitel voller überraschender Geschichten und Denkanstöße. Was als intime Begegnung zwischen zwei Freundinnen gedacht war, wird auf ihrer Tour zu einem Abend, der das Publikum einlädt, selbst innezuhalten und vielleicht sogar die eigenen Antworten zu finden.