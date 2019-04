Nachdem Mona Asuka bei ihrem Meisterkonzert-Debut 2016 „ein restlos begeistertes Publikum zurückließ“ – wie die Esslinger Zeitung schrieb, ist es höchste Zeit für die solistische Begegnung mit der jungen Pianistin.

Regelmäßiger Gast des Klavierfestivals Ruhr und bei renommierten Orchestern in Asien und Europa gefragte Solistin, wird Mona Asuka den musikalischen Schlusspunkt unter die Saison mit einem breitgefächerten Programm setzen, in dem sie sowohl ihre sensible Musikalität darstellen als auch ihre virtuose Seite hervorblitzen lassen kann.