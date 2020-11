Programm:

Mozart: Sonate Nr. 16 C-Dur KV 545

Mozart: Sonate Nr. 12 F-Dur KV 332

Beethoven: 32 Variationen über ein eigenes Thema c-Moll

Chopin: Nocturnes op. 9/1-3

Chopin: Nocturnes op. 31/1-2

Listz: Venezia e Napoli

Die Teilnahme an ihrem ersten Wettbewerb durfte die Münchnerin Mona Asuka nur "außer Konkurrenz" bestreiten - mit vier Jahren war sie einfach zu jung. Jetzt gibt sie ihr Debüt in der Meisterpianisten-Reihe, ist aber in Stuttgart keine Unbekannte. Etliche Male ist sie in der Liederhalle aufgetreten, unter anderem mit den Stuttgarter Philharmonikern und in der SKS-Reihe Faszination Klassik. An Beethovens 250. Geburtstag darf ein Werk des Jubilars natürlich nicht fehlen.