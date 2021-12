Mit vier Jahren war Mona Asuka einfach zu jung: deshalb durfte die Münchenerin bei ihrem ersten Wettbewerb nur "außer Konkurrenz" antreten.

In Stuttgart ist sie keine Unbekannte, etliche Male ist sie in der Liederhalle aufgetreten, unter anderem mit den Stuttgarter Philharmonikern und in der SKS-Reihe Faszination Klassik. Aber in der Meisterpianisten-Reihe gibt Mona Asuka, die 1991 geboren wurde, jetzt ihr Debüt. Die Musikalität und das Faible fürs Klavier liegt übrigens in der Familie: ihre ältere Schwester heißt Alice Sara Ott, die in den Russ'schen Reihen oft vertreten ist.

Es gilt bei diesem Konzert die 2G Regelung.

Programm:

Mozart - Rondo D-Dur KV 485

Mozart - Rundo a-Moll KV 511

Mozart - Menuett mit Trio Nr. 1 G-Dur

Mozart - Sinfonie F-Dur KV 332

Chopin - Ballade Nr. 1 g-Moll op. 23

Chopin - Nocturnes op. 32/1-2

Liszt - Venezia e Napoli - Romanze